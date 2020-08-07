В ГСЧС предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности по всей Украине

7 августа, 2020, 14:17

В Украине с 8 по 10 августа чрезвычайный уровень пожарной опасности будет наблюдаться по всей Украине

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В выходные в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности. По данным Укргидрометцентра, 8-10 августа в Украине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что во время пожароопасного периода запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 5-го класса;

- разводить костры в лесу и лесопосадках;

- заезжать автомобилем в лес;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы;

- сжигать стерню и послежнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

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