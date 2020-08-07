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Espreso.tvОбществоВ Днипре задержали мужчину, которого Интерпол разыскивал за убийство

В Днипре задержали мужчину, которого Интерпол разыскивал за убийство


фото: dp.npu.gov.ua
Полиция Днипра задержала мужчину, который находился в розыске Интерпола за заказное убийство

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск.

Во время проведения мероприятий по розыску оперативники установили место нахождения мужчины, который находится в международном розыске. Злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо.

Полиция задержала разыскиваемого. В его автомобиле правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого человека, но с фотографией злоумышленника.

Мужчину проверяют на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Полицейские уже сообщили Интерполу о задержании мужчины.

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