В Днипре задержали мужчину, которого Интерпол разыскивал за убийство

7 августа, 2020, 15:15

Полиция Днипра задержала мужчину, который находился в розыске Интерпола за заказное убийство

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск.

Во время проведения мероприятий по розыску оперативники установили место нахождения мужчины, который находится в международном розыске. Злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо.

Полиция задержала разыскиваемого. В его автомобиле правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого человека, но с фотографией злоумышленника.

Мужчину проверяют на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.

Полицейские уже сообщили Интерполу о задержании мужчины.