В Днипре задержали мужчину, которого Интерпол разыскивал за убийство
Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.
За совершение заказного убийства на территории Болгарии в 2016 году 35-летний мужчина был объявлен в розыск.
Во время проведения мероприятий по розыску оперативники установили место нахождения мужчины, который находится в международном розыске. Злоумышленник использовал документы, выданные на другое лицо.
Полиция задержала разыскиваемого. В его автомобиле правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, документы на имя другого человека, но с фотографией злоумышленника.
Мужчину проверяют на причастность к совершению тяжких преступлений на территории Украины.
Полицейские уже сообщили Интерполу о задержании мужчины.
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