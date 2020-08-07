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Espreso.tvОбществоВ Британии отправили на пенсию "главного охотника за крысами" при МИД кота Палмерстона

В Британии отправили на пенсию "главного охотника за крысами" при МИД кота Палмерстона


фото: Sir Simon McDonald/Twitter
Кот "Форин Офиса" Палмерстон уйдет на пенсию после четырех с половиной лет службы в министерстве

Соответствующая информация с официальным заявлением кота министерству обнародована на Twitter-аккаунте Палмерстона.

"После четырех лет в должности главного охотника за крысами в МИД Великобритании я считаю, что для меня пришло время выйти на пенсию и немного отдохнуть", - написал "главный охотник за крысами" Палмерстон.

Отныне Палмерстон будет жить в загородном доме и наслаждаться жизнью.

По данным BBC, кот Палмерстон, родом из Баттерси, южного района Лондона, начал свою работу в МИД в 2016 году. Во время работы у него были напряженные отношения с котом Ларри, который до сих пор охотится за крысами в резиденции британских премьеров на Даунинг стрит 10.

 

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