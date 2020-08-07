В Британии отправили на пенсию "главного охотника за крысами" при МИД кота Палмерстона

7 августа, 2020, 16:41

Кот "Форин Офиса" Палмерстон уйдет на пенсию после четырех с половиной лет службы в министерстве

Соответствующая информация с официальным заявлением кота министерству обнародована на Twitter-аккаунте Палмерстона.

"После четырех лет в должности главного охотника за крысами в МИД Великобритании я считаю, что для меня пришло время выйти на пенсию и немного отдохнуть", - написал "главный охотник за крысами" Палмерстон.

Отныне Палмерстон будет жить в загородном доме и наслаждаться жизнью.

По данным BBC, кот Палмерстон, родом из Баттерси, южного района Лондона, начал свою работу в МИД в 2016 году. Во время работы у него были напряженные отношения с котом Ларри, который до сих пор охотится за крысами в резиденции британских премьеров на Даунинг стрит 10.

In 2016 Palmerston arrived from @Battersea_ , mouser & social media phenomenon, with 105K @Twitter followers. After 4½ happy years @DiploMog retires at end of August: he's enjoyed lockdown life in countryside so much , he's decided to stay. Everyone @foreignoffice will miss him pic.twitter.com/wUCl7cWSGp - Sir Simon McDonald (@SMcDonaldFCO) August 7, 2020

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