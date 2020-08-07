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Espreso.tvОбществоУкраина должна "доказать вину": Лукашенко назвал условие выдачи бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в составе "ЛНР/ДНР"

Украина должна "доказать вину": Лукашенко назвал условие выдачи бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в составе "ЛНР/ДНР"

Беларусь выдаст Украине задержанных участников российской ЧВК Вагнера, если будет доказана их причастность к преступлениям на оккупированных территориях Донбасса

Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте... Никто никого не выдает, пока не установят вины", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что страна, которая делает запрос на экстрадицию, "должен доказать вину этих людей".

  • Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной российской ЧВК "Вагнера".
  • Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.
  • По состоянию на 3 августа Генпрокуратура Беларуси не получала запросов из Офиса генпрокурора Украины о выдаче задержанных бойцов ЧВК "Вагнера".
  • 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
  • Впоследствии, в Офисе генерального прокурора заявили, что не получали от белорусских коллег приглашения на расследование из-за задержания под Минском боевиков частной военной компании "Вагнера".
  • Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что после получения от Украины запросов об экстрадиции будут принимать решение о выдаче задержанных российских наемников частной военной компании "Вагнер"

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