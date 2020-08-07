Украина должна "доказать вину": Лукашенко назвал условие выдачи бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в составе "ЛНР/ДНР"

7 августа, 2020, 08:19

Беларусь выдаст Украине задержанных участников российской ЧВК Вагнера, если будет доказана их причастность к преступлениям на оккупированных территориях Донбасса

Об этом заявил президент Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте... Никто никого не выдает, пока не установят вины", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что страна, которая делает запрос на экстрадицию, "должен доказать вину этих людей".