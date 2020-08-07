Twitter начал маркировать профили чиновников и государственных медиа

7 августа, 2020, 09:48

Twitter объявил, что будет обозначать аккаунты, которые ведут чиновники, госорганы, а также учетные записи государственных или связанных с государствами СМИ, их главных редакторов и представителей

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на блог компании.

Как говорится в сообщении, это сделано для прозрачности и облегчения коммуникации между пользователями соцсети и представителями государства.

По состоянию на сейчас маркируют профили только пяти стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН.

Личные аккаунты глав государств отметок не получили, но, например, официальные аккаунты Белого дома или британского премьера их имеют.

Государственными или связанными с государством СМИ считаются такие, в которых государство осуществляет прямой редакционный контроль. Если редакции даже при условии финансирования из бюджета работают независимо, они не маркируются.

Среди российских СМИ получили, в частности, аккаунты RT и его главного редактора Маргариты Симоньян, "РИА Новости", ТАСС, среди китайских - агентства "Синьхуа", аккаунт газеты "Жэньминь жибао".