Сын певца Виктора Павлика умер после нескольких лет борьбы с раком
7 августа, 2020, 10:59
Павел Павлик, сын певца Виктора Павлика ушел из жизни после борьбы с раком, ему был 21 год
Об этом сообщила его мать Лора Созаева в Facebook.
"Забрал Господь моего ангела!" - написала женщина.
У Павла в 2018 году диагностировали злокачественную опухоль - саркома (рак костей). Он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В июне этого года Павел отказался от терапии, которую считал уже бессмысленной.
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