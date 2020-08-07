Сын певца Виктора Павлика умер после нескольких лет борьбы с раком

7 августа, 2020, 10:59

Павел Павлик, сын певца Виктора Павлика ушел из жизни после борьбы с раком, ему был 21 год

Об этом сообщила его мать Лора Созаева в Facebook.

"Забрал Господь моего ангела!" - написала женщина.

У Павла в 2018 году диагностировали злокачественную опухоль - саркома (рак костей). Он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В июне этого года Павел отказался от терапии, которую считал уже бессмысленной.