Сутки в зоне ООС прошла без нарушений, однако после полуночи оккупанты дважды обстреляли украинские позиции
7 августа, 2020, 07:26
В четверг, 6 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил обстрелов со стороны российских оккупантов не зафиксировано
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
С начала дня 7 августа российские вооруженные формирования 2 раза обстреляли украинские позиции: из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское, из подствольного гранатомета - около Шумив.
Украинские военные огонь не раскрывали.
Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие этих обстрелов нет.
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