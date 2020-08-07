Сутки в зоне ООС прошла без нарушений, однако после полуночи оккупанты дважды обстреляли украинские позиции

7 августа, 2020, 07:26

В четверг, 6 августа, в зоне проведения Операции объединенных сил обстрелов со стороны российских оккупантов не зафиксировано

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

С начала дня 7 августа российские вооруженные формирования 2 раза обстреляли украинские позиции: из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское, из подствольного гранатомета - около Шумив.

Украинские военные огонь не раскрывали.

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие этих обстрелов нет.

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