SkyUp с сентября запускает рейсы из Киева в Стамбул
Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.
"С сентября начинаем три раза в неделю летать в Турцию. Первый рейс состоится 25 сентября", - говорится в сообщении.
По информации прессслужбы, рейсы Киев-Стамбул-Киев будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, самолеты будут прибывать к новому аэропорту "Стамбул". Билеты будут стоить от 1635 грн.
В пресс-службе также напомнили, что с 1 июля Турция позволила украинцам въезд без обязательного ПЦР-тестирования. При этом для путешествия необходимо иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт в виде ID-карты, а также полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.
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