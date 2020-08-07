SkyUp с сентября запускает рейсы из Киева в Стамбул

7 августа, 2020, 10:40

SkyUp запускает регулярный рейс Киев-Стамбул-Киев с 25 сентября

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"С сентября начинаем три раза в неделю летать в Турцию. Первый рейс состоится 25 сентября", - говорится в сообщении.

По информации прессслужбы, рейсы Киев-Стамбул-Киев будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, самолеты будут прибывать к новому аэропорту "Стамбул". Билеты будут стоить от 1635 грн.

В пресс-службе также напомнили, что с 1 июля Турция позволила украинцам въезд без обязательного ПЦР-тестирования. При этом для путешествия необходимо иметь паспорт гражданина Украины для выезда за границу или паспорт в виде ID-карты, а также полис медицинского страхования, который покрывает расходы на лечение COVID-19.

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