СБУ задержала в Сумах экс-военного, который в интернете призвал оккупантов нарушать перемирие в зоне ООС

7 августа, 2020, 12:01

Служба безопасности задержала мужчину, который призывал к нарушению территориальной целостности Украины

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники спецслужбы на днях разоблачили в Сумах бывшего военного, который призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

Материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской соцсети. Он публично призвал оккупантов к ведению боевых действий и нарушению режима тишины.

По результатам обысков у него изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами.

Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.