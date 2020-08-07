 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ задержала в Сумах экс-военного, который в интернете призвал оккупантов нарушать перемирие в зоне ООС

СБУ задержала в Сумах экс-военного, который в интернете призвал оккупантов нарушать перемирие в зоне ООС

Служба безопасности задержала мужчину, который призывал к нарушению территориальной целостности Украины

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники спецслужбы на днях разоблачили в Сумах бывшего военного, который призывал к нарушению территориальной целостности Украины.

Материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской соцсети. Он публично призвал оккупантов к ведению боевых действий и нарушению режима тишины.

По результатам обысков у него изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами.

Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать