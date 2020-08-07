СБУ задержала в Сумах экс-военного, который в интернете призвал оккупантов нарушать перемирие в зоне ООС
7 августа, 2020, 12:01
Служба безопасности задержала мужчину, который призывал к нарушению территориальной целостности Украины
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Сотрудники спецслужбы на днях разоблачили в Сумах бывшего военного, который призывал к нарушению территориальной целостности Украины.
Материалы он размещал на персональных страницах с почти тысячной аудиторией подписчиков в российской соцсети. Он публично призвал оккупантов к ведению боевых действий и нарушению режима тишины.
По результатам обысков у него изъяли компьютер и мобильные телефоны с доказательствами.
Его действия квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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