Сбой в приложении "Дий вдома" вызвал многочасовые очереди на двух КПВВ на Донбассе

7 августа, 2020, 17:55

На пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях образовались очередь из-за сбоя в государственном мобильном приложении "Дий вдома"

Об этом заявил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе ООС Игорь Лизогуб в комментарии РБК-Украина.

Утром 7 августа на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области образовались очереди из-за сбоя в приложении "Дий вдома".

Аналогичная ситуация наблюдалась на КПВВ "Станица Луганская".

Лизогуб отметил, что причиной очередей на КПВВ стали одновременно большое количество желающих попасть на контролируемую Украины территорию и сбой в приложении "Дий вдома".

"Мы эту ситуацию наблюдали. Не могу сказать причину, поскольку Госпогранслужба не администрирует это приложение. Да, сбой был. Были приняты меры, чтобы граждане быстрее пересекали линию разграничения, исходя из тех полномочий которые у нас есть", - пояснил Лизогуб ситуацию на КПВВ "Станица Луганская".

Он добавил, что ГПСУ предупредила органы местного самоуправления и полицию о том, что граждане идут на контролируемую территорию в соответствующие населенные пункты для дальнейшего решения о необходимости их обсервации или самоизоляции на местах.

"Ожидали до 100 граждан. Желающих немало, соответственно были определенные задержки, плюс сбои в приложении. На 16:00 на контролируемую территорию последовали 379 человек с начала работы КПВВ. А в 15:45 пересекло 295. Соответственно, динамика пересечения увеличилась", - добавил Лизогуб.

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"Видимо, сбои были везде, потому что действительно, и по "Станице Луганской", и по "Новотроицкому" были определенные проблемы. Впрочем, у нас из-за блокирования боевиками не так много людей сейчас едет. Со стороны временно оккупированной территории те, кто установил приложение "Дий вдома", вчера смогли пройти, некоторым гражданам пришлось немного подождать. Сейчас уже все наладилось. Еще идут люди, но большинство уже прошли", - отметила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко, комментируя ситуацию на КПВВ "Новотроицкое".

Напомним, согласно правилам карантина, установленным Кабмином, граждане Украины будут пропускаться через КПВВ только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дий вдома", или обсервации.

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