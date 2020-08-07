Сам себя сдал: волынский патрульный фиксировал получение взяток на бодикамеру

7 августа, 2020, 15:11

Полицейский останавливал машины и под предлогом превышения скорости предлагал водителям за несколько сотен гривен не привлекать их к ответственности. Неправомерные действия патрульный случайно снял на бодикамеру

Об этом сообщает прокуратура Волынской области, передает "Еспресо.Захид".

Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области следователи Территориального управления ГБР во Львове сообщили о подозрении в неоднократном получении неправомерной выгоды патрульному Волынской полиции.

Как говорится в сообщении, патрульный на автодороге вблизи села Кременец останавливал машины под предлогом превышения скорости и предлагал водителям за несколько сотен гривен не привлекать их к административной ответственности. Таким образом трое водителей предоставили полицейскому по 200 гривен и еще один 300. Все эти факты милиционер зафиксировал на свою бодикамеру.

Сейчас продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения. Со службы милиционера уже уволили.