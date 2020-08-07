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Espreso.tvОперація об'єднаних силРоссияне обстреляли из гранатомета позиции Объединенных сил под Майским

Россияне обстреляли из гранатомета позиции Объединенных сил под Майским


фото: ria.ru
7 августа оккупационные войска обстреляли украинские позиции по АГС под Майским

Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге.

Отмечается, что после двух ночных обстрелов врага в районе Новолуганское и н.п. Шумы, враг совершил еще один обстрел в близи села Майское.

"В 07.25 наши защитники поселка Майское зафиксировали нарушения врагом тишины одним выстрелом из АГС. Провокация произошла по направлению от оккупированного пгт Гольмовский", - отметил представитель Минобороны.

Гуцуляк отметил, что обстрел российских оккупационных сил не нес угрозы личному составу подразделений ВСУ, поэтому украинские военные огонь не открывали.

Боевых потерь среди украинских военных за текущие сутки не зафиксировано.

 

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