"Винные окошки" на фоне эпидемии: в Италии восстанавливают древнюю традицию подачи напитков

Об этом сообщает Европейская правда, передает Insider.

Во Флоренции креативные владельцы ресторанов и баров теперь черпают вдохновение в средневековых архитектурных решениях, чтоб сохранить свой бизнес и дух города живыми. По данным флорентийской Ассоциации винных окошек, несколько таких окошек открылись по всему городу - некоторые из них впервые на памяти тех, кто сейчас жив.

Винные окошки, или buchette del vino - это маленькие люки, которые часто использовались для продажи излишков вина рабочему классу Флоренции.

Президент Ассоциации винных окошек Маттео Фалья рассказал: "Люди могли постучать в маленькие деревянные ставни и наполнить свои бутылки прямо от семей Антинори, Фрескобальди и Рикасоли, которые до сих пор производят некоторые из самых известных итальянских вин".

Впервые такие окошки появились в XVII веке, когда в Италии свирепствовала эпидемия бубонной чумы. С тех пор назначение окошек практически не изменилось.

Винные окошки - уникальное явление, присущее Тоскане и Флоренции, но обычно остаются незамеченными.

На старинных стенах Флоренции сейчас можно найти более 150 таких окошек. Во времена коронавируса через них можно получить не только вино, но и кофе и даже еду.

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