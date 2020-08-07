"Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или иное действие", - президент Ливана о взрывах в Бейруте

7 августа, 2020, 16:19

По словам главы государства Мишеля Ауна, причина взрыва окончательно не установлена

Об этом заявил президент Ливана Мишель Аун сообщает The New York Times.

Мишель Аун на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который посетил Бейрут накануне, попросил того "предоставить аэрофотоснимки, чтобы определить, что произошло".

"Если у французов их нет, мы попросим их у другого источника", отметил глава Ливанской государства.

"Причина пока не установлена. Существует возможность внешнего вмешательства через ракету, бомбу или иное действие", - подчеркнул президент Ливана.

Аун уточнил, что расследование трагедии должно установить, как взрывчатый материал попал в порт Бейрута и в каких условиях там хранился, был ли взрыв результатом небрежности или несчастным случаем, а также имело ли место внешнее вмешательство.

Напомним, 6 августа президент Франции Эмануэль Макрон вылетел с визитом в пострадавшую от взрыва столицу Ливана

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