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Espreso.tvОбщество"Около $ 10 млрд": Устенко назвал сумму, которая нужна для восстановления оккупированной части Донбасса

"Около $ 10 млрд": Устенко назвал сумму, которая нужна для восстановления оккупированной части Донбасса

На восстановление временно неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей Украины понадобится около $10 млрд

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Радио Свобода.

"Предварительная оценка - это около $10 млрд, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - отметил Устенко.

По мнению советника президента, необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров для того, чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.

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