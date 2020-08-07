"Около $ 10 млрд": Устенко назвал сумму, которая нужна для восстановления оккупированной части Донбасса

Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, передает Радио Свобода.

"Предварительная оценка - это около $10 млрд, которые потребуются для восстановления неподконтрольной территории. Речь идет о 5-7% нашего ВВП", - отметил Устенко.

По мнению советника президента, необходимо создать фонд, в том числе и на деньги доноров для того, чтобы восстанавливать временно оккупированные территории после их реинтеграции.

Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb