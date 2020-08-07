"Новая Почта" осенью запустит новый сортировочный центр близ Харькова

7 августа, 2020, 15:36

"Новая Почта" осенью планирует запустить сортировочный центр мощностью 15 тысяч посылок в час близ Харькова

Об этом написал в Facebook соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк.

"Уже осенью заработает новый сортировочный центр мощностью 15 тысяч посылок в час. Он позволит ускорить и увеличить производительность доставки в Харьковском регионе", - написал Поперешнюк.

Он отметил, что партнером-девелопером стала компания Лев-Логистик, а генеральным подрядчиком Скорпион-РП. Сортировочное оборудование установила нидерландская компания Vanderlande а также украинские компании Konsort и SBC.