"Новая Почта" осенью запустит новый сортировочный центр близ Харькова
7 августа, 2020, 15:36
"Новая Почта" осенью планирует запустить сортировочный центр мощностью 15 тысяч посылок в час близ Харькова
Об этом написал в Facebook соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк.
"Уже осенью заработает новый сортировочный центр мощностью 15 тысяч посылок в час. Он позволит ускорить и увеличить производительность доставки в Харьковском регионе", - написал Поперешнюк.
Он отметил, что партнером-девелопером стала компания Лев-Логистик, а генеральным подрядчиком Скорпион-РП. Сортировочное оборудование установила нидерландская компания Vanderlande а также украинские компании Konsort и SBC.
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