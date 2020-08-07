"Надеемся, что их свободу не будут ограничивать": НСЖУ отреагировал на задержание украинских журналистов в Минске

7 августа, 2020, 21:21

Национальный союз журналистов Украины сообщил международнымх партнерам о задержании съемочной группы канала "Настоящее Время" в Минске

Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

"Национальный союз журналистов Украины обеспокоен информацией о задержании наших коллег, журналистов канала "Настоящее Время"(Радио Свобода) в Минске", - написал Томиленко.

Он отметил, что "Ирина Ромалийская и Иван Гребенюк, известные украинские журналисты, и их коллега из России Юрий Баранюк освещают ход избирательной кампании в Беларуси для большой аудитории телеканала НВ".

"Выполнение профессиональных обязанностей - это не преступление, а норма. НСЖУ призывает белорусские власти уважать права журналистов и СМИ. Ожидаем оперативную информацию о судьбе наших коллег и надеемся, что их свободу не будут ограничивать", - подчеркнул председатель НСЖУ.

По его словам, НСЖУ сообщил международным партнерам, в частности Европейской федерации журналистов, о тревожной информации о задержании съемочной группы НВ в Минске и выразил солидарность с коллегами из независимой Белорусской ассоциации журналистов.

Национальный союз журналистов Украины обеспокоена информацией о задержании наших коллег, журналистов канала «Настоящее ... Опубликовано Sergiy Tomilenko пятницы, 7 Августа 2020 Напомним, 7 августа в Минске были задержаны три журналиста издания "Настоящее время".

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