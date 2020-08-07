"Манчестер Сити" - "Реал": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

7 августа, 2020, 07:45

Сегодня, 7 августа, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает мадридский "Реал"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу игроков английского клуба. В четвертьфинале "Реал" или "Манчестер Сити" встретится с победителем пары "Ювентус" - "Лион" (первый матч 0:1).

Лига чемпионов

1/8 финала

7 августа, пятница

"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания)

Манчестер, стадион "Этихад Стэдиум"

Начало в 22:00

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6 августа стало известно, что форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".