"Манчестер Сити" - "Реал": Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
7 августа, 2020, 07:45
Сегодня, 7 августа, в 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" принимает мадридский "Реал"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу игроков английского клуба. В четвертьфинале "Реал" или "Манчестер Сити" встретится с победителем пары "Ювентус" - "Лион" (первый матч 0:1).
Лига чемпионов
1/8 финала
7 августа, пятница
"Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания)
Манчестер, стадион "Этихад Стэдиум"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на "Футбол 1"
- 6 августа стало известно, что форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".
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