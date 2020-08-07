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Espreso.tvОбществоПротесты в Болгарии: полиция снесла палаточные городки в Софии, Варне и Пловдиве. Задержаны 12 протестующих

Протесты в Болгарии: полиция снесла палаточные городки в Софии, Варне и Пловдиве. Задержаны 12 протестующих

На пятую неделю протестов, вспыхнувших в Болгарии, полиция начала зачистку палаточных городков протестующих в столице Софии, Пловдиве и Варне, а также провела массовые задержания

Об этом сообщает болгарское издание Mediapool .

В Софии все палатки и личные вещи протестующих полиция выбросила на соседней тротуар. Митингующим дали несколько минут, чтобы забрать свои личные вещи, после чего палатки и другие вещи погрузили в авто и вывезли в неизвестном направлении. В то же время, полиция задержала 12 протестующих.

Полицейская спецоперация началась в 4 утра 7 августа. Правоохранители обвинили митингующих в нарушении закона о дорожном движении.

МВД Болгарии заявил, что уважает и гарантирует право граждан на мирный протест, но этого не следует делать "ценой грубого нарушения прав жителей страны".

  • Напомним, акции протеста начались после того, как 9 июля силовики провели обыск в администрации президента Радева, который критиковал правительство Борисова. На допрос были вызваны советник президента по вопросам безопасности Илья Милушев и уполномоченный по борьбе с коррупцией Пламен Узунов.
  • В конце июля на третью неделю протестов участники акции устроили шествие по одной из центральных улиц Софии, парализовав тем самым движение транспорта. Демонстранты держали в руках плакаты с надписями "Давайте разобьем это мафиозное государство" и "Отставка и прозрачные выборы".

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