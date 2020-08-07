Прокуратура Киева передала в суд дело о сети борделей с оборотом в 115 млн грн в год
Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры города Киева.
Согласно сообщению, Киевская городская прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении организаторов и шести участников преступной группы по фактам создания и содержания притонов и легализации полученных преступным путем средств.
Правоохранители установили, что группа лиц наладила на территории столицы разветвленную сеть учреждений по оказанию услуг сексуального характера. Стоимость услуг в этих заведениях составляла от 600 до 5 тыс. грн в час.
"С целью конспирации незаконный бизнес действовал под видом массажного салона, через который отмывались полученные преступным путем средства. Годовой оборот незаконного бизнеса составлял более 115 млн гривень", - отметили в пресс служба.
По результатам предварительного расследования прокуратура сообщила о подозрении семи членам группировки по ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Санкция этих статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Так, для дальнейшей специальной конфискации в доход государства правоохранители арестовали 92 банковских счета и имущество организатора - 2 земельных участка с домом гостиничного типа в курортной зоне Яремче, 3 квартиры в Киеве, квартиру во Львове, частный дом в Днепропетровской области и автомобиль.
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