Прокуратура Киева передала в суд дело о сети борделей с оборотом в 115 млн грн в год

7 августа, 2020, 11:18

Прокуратура Киева передала в суд обвинительный акт в отношении владельцев сети борделей с ежегодным оборотом 115 млн грн - они могут получить до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры города Киева.

Согласно сообщению, Киевская городская прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении организаторов и шести участников преступной группы по фактам создания и содержания притонов и легализации полученных преступным путем средств.

Правоохранители установили, что группа лиц наладила на территории столицы разветвленную сеть учреждений по оказанию услуг сексуального характера. Стоимость услуг в этих заведениях составляла от 600 до 5 тыс. грн в час.

"С целью конспирации незаконный бизнес действовал под видом массажного салона, через который отмывались полученные преступным путем средства. Годовой оборот незаконного бизнеса составлял более 115 млн гривень", - отметили в пресс служба.

По результатам предварительного расследования прокуратура сообщила о подозрении семи членам группировки по ч. 2 ст. 302, ч. 3 ст. 303 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Санкция этих статей предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Так, для дальнейшей специальной конфискации в доход государства правоохранители арестовали 92 банковских счета и имущество организатора - 2 земельных участка с домом гостиничного типа в курортной зоне Яремче, 3 квартиры в Киеве, квартиру во Львове, частный дом в Днепропетровской области и автомобиль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb