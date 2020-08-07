Появился текст законопроекта Зеленского о повышении "минималки" до 5 тыс. грн
Текст президентского законопроекта №3963 о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с сентября этого года опубликован на сайте Верховной Рады.
Согласно тексту проекта закона, кроме увеличения минимального размера заработной платы с сентября, он предлагает увеличить расходы на повышение размера должностного оклада первого тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС). Его размер составит 2 225 грн.
Отмечается, что дополнительные расходы планируется обеспечить благодаря экономии средств по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга". Эта сумма возникла в связи с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом и составляет 3,5 млрд грн.
Вместе с тем предлагается увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн. В частности, по налогу и сбору на доходы физических лиц - 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость - 80 млн грн.
- Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.
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