Появился текст законопроекта Зеленского о повышении "минималки" до 5 тыс. грн

7 августа, 2020, 17:18

На сайте Верховной Рады опубликован текст президентского законопроекта о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн

Текст президентского законопроекта №3963 о повышении минимальной зарплаты до 5 тыс. грн с сентября этого года опубликован на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту проекта закона, кроме увеличения минимального размера заработной платы с сентября, он предлагает увеличить расходы на повышение размера должностного оклада первого тарифного разряда Единой тарифной сетки (ЕТС). Его размер составит 2 225 грн.

Отмечается, что дополнительные расходы планируется обеспечить благодаря экономии средств по бюджетной программе "Обслуживание государственного долга". Эта сумма возникла в связи с отклонением фактического курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам по сравнению с прогнозным курсом и составляет 3,5 млрд грн.

Вместе с тем предлагается увеличить плановые налоговые поступления на 541,3 млн грн. В частности, по налогу и сбору на доходы физических лиц - 461,3 млн грн и налога на добавленную стоимость - 80 млн грн.

Напомним, 6 августа президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

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