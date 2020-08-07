После возобновления полетов аэропорту "Львов" удалось выйти на безубыточность, - Криклий

7 августа, 2020, 17:47

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что несмотря на продолжение ограничений, львовскому аэродрому удалось выйти на уровень самоокупаемости

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Львовскую область, информирует Еспресо.Захид с ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Во всем мире именно авиационная отрасль больше всего пострадала в связи с COVID-19. Убытки аэропортов и авиакомпаний из-за закрытия границ и отмены рейсов оцениваются в миллиарды долларов. Но даже в таких сложных ситуациях есть выход. В условиях кризиса аэропорт Львова проводит оптимизацию всех расходов, активно работает менеджмент предприятия и на сегодня аэродрому удалось достичь уровня безубыточности", - отметил Криклий.

Сейчас международный аэропорт "Львов" имени Данила Галицкого осуществляет ряд регулярных внутренних рейсов из/в Киев, Одессу и Херсон авиакомпаниями Sky Up Airlines и Windrose. А также ряд регулярных международных рейсов из/в Польшу, Турцию, Венгрию, Германию, Великобританию, Литву, Болгарию, Беларусь и Италию.

Их обслуживают авиакомпании LOT Polish Airlines, Pegasus Airlines, Wizz Air Hungary Ltd, Sky Up Airlines, Turkish Airlines, Белавиа и Ryanair.

Кроме этого, предприятие продолжает развивать грузовую авиацию. Мировой кризис в пассажирском авиасообщении вследствие COVID-19 стал толчком для расширения программы грузовых перевозок.

Поэтому, еще в апреле аэропорт начал программу международных грузовых перевозок в сотрудничестве с одной из украинских авиакомпаний. Сейчас аэропорт принимает ряд международных грузовых рейсов из/в Латвию и Германию, а также чартерные рейсы в Турцию, Египет и Черногорию.

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