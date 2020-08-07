Поляки и украинские дороги: Мининфраструктуры в сентябре обещает реконструкцию приграничных дорог

7 августа, 2020, 18:47

Речь идет о четырех дорожные проектах, которые планируют построить за польские кредиты. Сейчас уже начинается завоз иностранной техники

Об этом сообщает "Еспресо.Захид".

Дорога Мостиска-Краковец - одна из тех дорог, которую планируют реконструировать за польские деньги. Сейчас проинспектировать работы сюда приехал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Говорит, в прошлом году было отремонтировано только 27 километров дорожного покрытия, а в 2020-м планируют цифру увеличить в десять раз.

"Несмотря на коронавирус и кризис, нам удалось сохранить 90 миллиардов гривен финансирования на ремонт дорог и реализовать все амбициозные проекты, - отметил министр. - Кроме того, наши польские партнеры начали видеть правильные сигналы, поскольку в зоне риска оказались проекты по пунктам подъезда к границе. В этом году не просто старт, а уже польские компании начали завозить технику, разворачивать заводы для того, чтобы начать строительство. Уже осенью, при поддержке нашего законодательного корпуса, удастся принять необходимые изменения в Налоговый кодекс и сможем запустить проекты подъездных дорог к пунктам пересечения границы".

На части Мостиска-Краковец работы уже начались. Здесь полностью реконструируют дорожное покрытие. На отрезке дороги протяженностью 20 километров большое количество техники и там уже прокладывают асфальт. Сейчас на отрезке реверсивное движение и работает только одна полоса для проезда. На другой, где еще не проложено покрытие, подготовлена основа для асфальтирования и идет сам процесс.

Кроме дорожного покрытия, Владислав Криклий остановился также и на компонентах безопасности. По словам чиновника, максимально быстро будет устанавливаться автоматическая фото- и видеофиксация. Также - пешеходные переходы и автономное освещение.

"Хорошая дорога - это всегда соблазн для водителя превышать скорость, - добавил Криклий. - Именно поэтому установление камер - в приоритете. К концу года планируем на Львовщине установить несколько десятков камер. Несмотря на это, мы будем следить за состоянием дорог, чтобы перевозчики не превышали габаритных и весовых режимов на дорогах общего пользования. Наша цель - до конца года обустроить более 50 комплексов автоматической фиксации габаритно-весового контроля, в комплексе взвешивания в движении".

Чиновники обещают, что бумажные процедуры завершились, и уже с сентября ремонт всех приграничных дорог наконец начнется.

"Польские кредиты есть в активной фазе выполнения, - подытожил руководитель службы автомобильных дорог в Львовской области Олег Береза. - Мы уже на завершающей стадии. К концу месяца в Украине уже будут польские работники и мы начнем активные строительные работы на участке Яворов - Грушев. По другим объектамх: Смильница - готовим документы для получения разрешения на начало работ, Нижанковичи-Самбор - документы на экспертизе, а Червоноград-Рава-Руска документы передаются на экспертизу. Сейчас предусмотрено финансирование на ремонт 242 километров".