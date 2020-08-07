Подозреваемый в изнасиловании 12-летнего мальчика во Львове признан вменяемым, - экспертиза

7 августа, 2020, 17:22

18-летний подросток, задержанный по делу об изнасиловании 12-летнего мальчика во Львове, признан вменяемым по результатам судебно-медицинской экспертизы

Об этом корреспонденту Еспресо.Захид сообщил отец мальчика.

"Накануне мы получили заключение экспертизы, свидетельствующее что этот парень, который был задержан и в котором мой сын узнал своего обидчика, вменяем. На следующей неделе должен состояться суд, на котором ему будет продлена мера пресечения еще на два месяца и тогда должны провести еще дополнительные экспертизы", - рассказал отец.

Это уже второе важное заключение экспертов, которое позволяет продвинуться в деле вперед. Первые анализы были проведены сразу в день этого случая и они подтвердили наличие биоматериала обидчика на теле мальчика. Далее было осуществлено опознание, на котором ребенок четко указала на своего насильника.

Отец ребенка надеется, что мера пресечения будет продлена, а в течение двух месяцев правоохранители проведут все необходимые процессуальные действия, будет сформирован обвинительный акт, а дело передано в суд. Он видит, что в полиции и прокуратуре настроены провести расследование быстро и качественно.

Напомним, преступление произошло 18 июня. 18-летний подросток заманил 12-летнего мальчика в безлюдные чаще Левандовки, одного из спальных районов Львова, и изнасиловал. Родители пострадавшего Олег и София Я. сразу забили тревогу, а друзья жертвы помогли идентифицировать вероятного преступника. Он был оперативно задержан в этот же день.

После опознания, 20 июня Железнодорожный райсуд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога.

16 июля состоялся следственный эксперимент с участием потерпевшего, следователей, представителей прокуратуры и психолога. Задержанный в следственном эксперименте не участвовал. Видимо потому, что не признает вины.