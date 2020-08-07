Отказался надеть маску: в Испании экстренно посадили самолет из-за украинца

7 августа, 2020, 18:48

В аэропорту Малаги (Испания) экстренно приземлился самолет авиакомпании Air Europa, следовавший в Мадрид, из-за украинца, который отказывался надеть маску и выполнять инструкции экипажа

Об этом сообщает El Periodico .

Сообщается, что рейс Air Europa, который летел по маршруту между Гран-Канария и Мадридом, совершил экстренную посадку в аэропорту Малаги в Испании.

Ассоциация диспетчеров Испании сообщила о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за которого командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги.

В сообщении отмечалось, что пассажир с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывается надеть маску и выполнять инструкции экипажа.

Поэтому испанские правоохранители вывели с борта мужчину после посадки самолета.

Впоследствии, после урегулирования инцидента самолет продолжил путешествие в Мадрид.

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