Отказался надеть маску: в Испании экстренно посадили самолет из-за украинца
Об этом сообщает El Periodico .
Сообщается, что рейс Air Europa, который летел по маршруту между Гран-Канария и Мадридом, совершил экстренную посадку в аэропорту Малаги в Испании.
Ассоциация диспетчеров Испании сообщила о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за которого командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги.
В сообщении отмечалось, что пассажир с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывается надеть маску и выполнять инструкции экипажа.
Поэтому испанские правоохранители вывели с борта мужчину после посадки самолета.
Впоследствии, после урегулирования инцидента самолет продолжил путешествие в Мадрид.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-