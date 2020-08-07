Оккупанты открыли КПВВ "Новотроицкое-Оленивка"

7 августа, 2020, 18:18

Российские оккупанты разблокировали КПВВ "Новотроицкое - Оленивка" и начали пропускать на временно оккупированную территорию людей

Об этом сообщили в пресс-служба ГНСУ, передает Укринформ .

"Сегодня оккупанты восстановили пропуск лиц на временно оккупированную территорию в пункте пропуска" Новотроицкое - Оленевка ", - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что въехать на оккупированные территории могут только те, кого боевики внесли в так называемые списки.

После пересечения линии разграничения с обеих сторон нужно проходить двухнедельную самоизоляцию.

Напомним, 7 августа на пропускных пунктах в Донецкой и Луганской областях образовались очереди из-за сбоя в государственном мобильном приложении "Дий вдома".

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