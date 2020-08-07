ОГПУ открыл дела об участии граждан 10 стран в войне на Донбассе на стороне России
Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.
"Прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 2 граждан Республики Болгарии, 7 - Армении, 1 - Грузии, 19 - Италии, 27 - Испании, 12 - Казахстана, 3 - Литвы, 26 - Молдовы, 2 - Нидерландов и 5 - Германии в составе иррегулярных, не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ участвовали в вооруженном конфликте против Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям, - говорится в сообщении.
Иностранные наемники находились в составе различных подразделений НВФ, подконтрольных стране агрессору, в частности в так называемых 14-ом батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-ом отдельном мотострелковом полку "Восток", 7-ой отдельной мотострелковой бригаде "Чистяковская", 1-ой отдельной мотострелковой бригаде "Славянская", отдельном разведывательном батальоне "Спарта", отдельном штурмовом батальоне "Сомали", незаконных вооруженных формированиях "Русичи", "Волчья сотня", "Брянка СССР" и других.
В соответствии со ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года к Женевской конвенции о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года.
Уголовные производства открыты по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе непредусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины).
Досудебное расследование указанных уголовных правонарушений осуществляется следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.
Отмечается, что максимальная санкция по указанным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.
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