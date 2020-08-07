Официальный курс: доллар и евро дешевеют в конце недели

7 августа, 2020, 09:09

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 7 августа 2020 года на отметке 27,67 грн/$

Об этом говорится на сайте НБУ.

По состоянию на 6 августа курс составлял 27,70 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 7 августа установлен на уровне 32,80 грн/евро. По состоянию на 6 августа курс составлял 32,90 грн/евро.

На наличном рынке 7 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,63, продают - по 27,70 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,67-29,50 грн/$.

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