Официальный курс: доллар и евро дешевеют в конце недели
7 августа, 2020, 09:09
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 7 августа 2020 года на отметке 27,67 грн/$
Об этом говорится на сайте НБУ.
По состоянию на 6 августа курс составлял 27,70 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 7 августа установлен на уровне 32,80 грн/евро. По состоянию на 6 августа курс составлял 32,90 грн/евро.
На наличном рынке 7 августа по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,63, продают - по 27,70 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27 до 28 грн/$, продажи - в пределах 27,67-29,50 грн/$.
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