Один из telegram-ботов распространяет данные почти семи тыс. военных, - Офис омбудсмена

7 августа, 2020, 15:57

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружил telegram-бота, который распространяет персональные данные военных

Об этом сообщает пресс-служба Офиса .

"Департаментом в сфере защиты персональных данных в процессе осуществления мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных выявлен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номера воинских частей, утвердительными датами самовольного оставления воинских частей). В общем список содержит данные о 6 907 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Нацполиция открыла уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).