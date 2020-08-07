Один из telegram-ботов распространяет данные почти семи тыс. военных, - Офис омбудсмена
Об этом сообщает пресс-служба Офиса .
"Департаментом в сфере защиты персональных данных в процессе осуществления мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных выявлен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номера воинских частей, утвердительными датами самовольного оставления воинских частей). В общем список содержит данные о 6 907 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Нацполиция открыла уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
-
-
Читайте также
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
-
31 июля, 2020 Из советских тюрем - к лику святых
-