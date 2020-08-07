Обогатился на 1,5 миллиона: на Львовщине директор фирмы брал аванс за несуществующие товары

7 августа, 2020, 13:59

32-летний житель Золочевского района завладел средствами пяти предприятий на сумму почти полтора миллиона гривень

Сегодня, 7 августа, следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, информирует "Еспресо.Запад" со ссылкой на полицию Львовщины.

Как установили следователи, директор предприятия, 32-летний житель одного из районных центров области, размещал в интернете недостоверные данные о продаже спецтехники и, вводя покупателей в заблуждение, получал от них авансы на расчетный счет своего предприятия. При этом товар заказчики так и не получали, а возвращать аванс злоумышленник отказывался.

Таким образом, в период с апреля по декабрь 2017 г. руководитель фирмы завладел денежными средствами пяти предприятий различных форм собственности на общую сумму почти полтора миллиона гривень.

Следователи полиции Львовщины сегодня сообщили о подозрении директору фирмы.

За содеянное мужчине, который завладел средствами не менее пяти предприятий на сумму почти полтора миллиона гривен, грозит наказание - лишение свободы на срок до восьми лет.

Сейчас правоохранители устанавливают, причастен подозреваемый еще к другим преступлениям. Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Полицейские призывают жителей: чтобы не стать жертвой мошенников, нужно тщательно проверять поставщиков товара. По возможности, оплачивать товар уже после его получения.