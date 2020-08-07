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Espreso.tvОбществоВыступала в Крыму российскую певицу Глюкозу "развернули" на границе и запретили въезд в Украину на 3 года

Выступала в Крыму российскую певицу Глюкозу "развернули" на границе и запретили въезд в Украину на 3 года


фото: dpsu.gov.ua
Российской певице Наталье Ионовой (сценический псевдоним Глюкоза) запретили въезд на территорию Украины на 3 года

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Женщина прибыла в Украину (в аэропорт "Борисполь", - ред.) среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

В Украину певица планировала попасть с "частной целью».

"В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметив, что в Крыму последний раз была в 2013 году", - заявили пограничники.

Глюкозе поставили штамп о запрете въезда и она вылетела в Беларусь.

Певица неоднократно ездила на концерты в оккупированный Крым с территории России.

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