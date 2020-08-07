Выступала в Крыму российскую певицу Глюкозу "развернули" на границе и запретили въезд в Украину на 3 года
Об этом сообщила Государственная пограничная служба.
"Женщина прибыла в Украину (в аэропорт "Борисполь", - ред.) среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный Крымский полуостров", - говорится в сообщении.
В Украину певица планировала попасть с "частной целью».
"В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметив, что в Крыму последний раз была в 2013 году", - заявили пограничники.
Глюкозе поставили штамп о запрете въезда и она вылетела в Беларусь.
Певица неоднократно ездила на концерты в оккупированный Крым с территории России.
- Российскому актеру Антону Пампушному запретили въезд в Украину на три года.
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