Выступала в Крыму российскую певицу Глюкозу "развернули" на границе и запретили въезд в Украину на 3 года

7 августа, 2020, 11:37

Российской певице Наталье Ионовой (сценический псевдоним Глюкоза) запретили въезд на территорию Украины на 3 года

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

"Женщина прибыла в Украину (в аэропорт "Борисполь", - ред.) среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный Крымский полуостров", - говорится в сообщении.

В Украину певица планировала попасть с "частной целью».

"В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности, в начале отметив, что в Крыму последний раз была в 2013 году", - заявили пограничники.

Глюкозе поставили штамп о запрете въезда и она вылетела в Беларусь.

Певица неоднократно ездила на концерты в оккупированный Крым с территории России.

Российскому актеру Антону Пампушному запретили въезд в Украину на три года.