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Espreso.tvОбществоНаписанные в российском плену рассказы Сенцова выдали на словацком языке

Написанные в российском плену рассказы Сенцова выдали на словацком языке


фото: Читомо
Автобиографический сборник рассказов режиссера и экс-узника Кремля Олега Сенцова "Маркетер" вышла в переводе на словацкий язык

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам пражского литератора Ольги Павловой, в книге Сенцов приближает первые десятилетия постсоветской империи посредством судеб отдельных лиц, которые пытались в новой эре не потеряться и найти свое место.

Автором перевода является известный словацкий литературовед, поэт и переводчик Ян Штрассер.

Книга является вторым сборником автобиографических историй Сенцова, которые написаны в российской тюрьме.

  • Режиссер и писатель Олег Сенцов анонсировал фантастический роман "Вторую также стоит приобрести" , написанный в 2017-м во время заключения в российской колонии в Якутии.

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