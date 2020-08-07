Написанные в российском плену рассказы Сенцова выдали на словацком языке
7 августа, 2020, 09:31
Автобиографический сборник рассказов режиссера и экс-узника Кремля Олега Сенцова "Маркетер" вышла в переводе на словацкий язык
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам пражского литератора Ольги Павловой, в книге Сенцов приближает первые десятилетия постсоветской империи посредством судеб отдельных лиц, которые пытались в новой эре не потеряться и найти свое место.
Автором перевода является известный словацкий литературовед, поэт и переводчик Ян Штрассер.
Книга является вторым сборником автобиографических историй Сенцова, которые написаны в российской тюрьме.
- Режиссер и писатель Олег Сенцов анонсировал фантастический роман "Вторую также стоит приобрести" , написанный в 2017-м во время заключения в российской колонии в Якутии.
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