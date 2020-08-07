На Закарпатье задержали вооруженного опасного преступника с наркотиками

7 августа, 2020, 10:53

В автомобиле мужчина вез оружие и наркотики

Сегодня, 7 августа, около 2 часов ночи, патрульные полицейские Береговщины остановили автомобиль "Volkswagen Transporter", который двигался в темное время без включенного света фар. Полиция остановила авто и во время поверхностного осмотра заметила в салоне автомобиля предметы, похожие на оружие, сообщили "Еспресо. Запад" в полиции Закарпатья.

Для детального осмотра патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

В машине следователи нашли пакетики с наркотическими веществами - марихуаной и метамфетамином. Кроме того, в авто полицейские нашли сумку, в которой водитель скрыл винтовку с оптическим прицелом и глушителем. Запчасти к другой винтовке, тепловизор, оптический прицел, две коробки патронов и стартовый пистолет.

За рулем микроавтобуса находился 33-летний береговчанин. Мужчина уже был ранее судим за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Вещественные доказательства полиция изъяла, а мужчину поместили в изолятор временного содержания. Следователи начали досудебное расследование, в ходе которого выяснят, с какой целью задержанный транспортировал запрещенные предметы.





По данному факту следователи начали два уголовных производства - по статье 263 Уголовного кодекса Украины, то есть незаконное обращение с оружием, и статье 309 УК, незаконное хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта.