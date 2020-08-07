На Ивано-Франковщине люди второй день подряд перекрывают дорогу
Об этом сообщает Общественное.
Люди митингуют не впервые, но чиновники игнорируют их просьбы, хотя два месяца назад и обещали начать работы. Жители Космача в начале лета ездили в областную администрацию, где им рассказали, что ремонт дороги Росильна-Надвирна начнут с 1 июля, а дороги Креховичи - Дзвиняч - сразу после завершения тендера.
"Мы планируем перекрыть дорогу в топях, где идет сообщение на Надворную, в Закарпатье - Ивано-Франковск-Надвирна. Пока власть нас не услышит, люди намерены стоять до последнего", - заявляет участник акции Иван Васильев.
Отметим, что, согласно информации на сайте госзакупок Prozorro, на капитальный ремонт дорожного покрытия на отдельных участках Креховичи-Дзвыняч должны потратить 38 593 855 грн, хотя изначально планировали 42 354 789 грн. Проводить его будет компания "Дорожник-Т", которая победила в аукционе. Информация о тендере появилась 23 июня. Заказчиком является государственное предприятие "Дороги Прикарпатья", а источником финансирования - местный бюджет.
Закончить ремонт планируют до конца 2021-го года.
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