На Тернопольщине разоблачили группу мошенников, которые украли 7 млн грн, предназначенных для АТОвцев
Тернопольские правоохранители разоблачили группу мошенников, которые завладели 7 млн грн, выделенных для выплаты одноразовой денежной помощи участникам АТО, и замахнулись еще на 6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области, передает "Еспресо.Захид".
По версии следствия, группа из четырех человек - трое жителей Тернополя и житель Киева - подыскивала участников боевых действий якобы для помощи им в получении группы инвалидности.
После этого мошенники оформляли пакет поддельных медицинских документов, который давал право на оформление группы инвалидности. На основании этих поддельных документов, злоумышленники обращались в Министерство обороны Украины с заявлением о выплате единовременного пособия участнику боевых действий в размере 250-кратного прожиточного минимума.
"На протяжении 2018-2019 годов мошенники завладели средствами государственного бюджета, распорядителем которых является Министерство обороны Украины, выделенных для выплаты одноразовой денежной помощи участникам АТО в размере более 7 млн грн. И только вмешательство правоохранителей предупредило завладение ими почти 6 млн грн", - сообщают в Тернопольской прокуратуре.
Сегодня, 7 августа, четырем участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.190 УК Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей и ареста имущества.
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