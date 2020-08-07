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Espreso.tvКультураНа Львовщине нашли новые интересные локации для путешественников

На Львовщине нашли новые интересные локации для путешественников

Живописные села Сокальского района на Львовщине планируют развивать туристическую инфраструктуру

Соответствующих договоренностей достигли во время визита на Сокальщину глава управления туризма Львовской областной государственной администрации Наталья Табака и глава Сокальской РГА Игорь Дацюк, информирует пресс-служба ЛОГА.

Чиновники посетили города Сокаль, Белз и Великие Мосты, села Вязовая, Диброва, Домаш, Залоговое.
В частности, жителям села Диброва проведут обучение по организации приема туристов.

"Львовщина имеет большой потенциал по развитию зеленого туризма. Сегодня мы имели возможность посетить село Диброва, расположенное посреди леса. Здесь сохранились одиннадцать хуторов. Жители села выразили желание принимать потенциальных туристов, поэтому мы договорились об организации обучения по подготовке к приему туристов, которое проведут приглашены специалисты", - отметила Наталья Табака.

Также отмечается туристический потенциал Бэлза, где насчитывается около 60 памятников архитектуры.

"Сокальщина является важной туристической дестинации в регионе. Не хватает качественного дорожного сообщения между Сокаль, Червоноград, Белзом и Угневе. Мы прорабатываем возможности культурного, религиозного, водного туризма, также имеем перспективы для развития зеленого туризма. К примеру, Белз - один из старейших городов Украины , в котором расположено около 60 памятников архитектуры ", - отметил председатель Сокальской райгосадминистрации Игорь Дацюк.

Отметим, что село Диброва является частью немецкой колонии Брукентал, основанной в 18 веке во время колонизационной программы Иосифа II. Брукентал прекратил существование после Второй мировой войны.

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Фото: пресс служба ЛОГА

 

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