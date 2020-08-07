На Львовщине девочку трижды переехал автомобиль, ребенок не получил ни одного перелома

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

"Маленькая девочка, которую накануне вечером трижды переехал автомобиль в Дрогобыче, находится в реанимации в больнице ОХМАТДЕТ во Львове. Состояние 4-летнего ребенка считается тяжелым, но, на удивление, она не получила ни одного перелома", - говорится в сообщении.

Когда 4-летняя девочка каталась на самокате, 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь задним ходом, наехал на нее. Этот момент зафиксировали камеры наблюдения. На видео четко видно, что водитель сначала задел ребенка задним колесом, потом переехал ее передним. Когда девочка уже лежала на земле, водитель не останавливаясь, еще раз переехал ее левым передним колесом.

С многочисленными травмами девочку сразу госпитализировали в Львовской областной детской клинической больницы "ОХМАТДЕТ". Состояние ребенка тяжелое, она в реанимации.

У ребенка тяжелые телесные повреждения: закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные ссадины головы, туловища и конечностей. Кроме того, у нее гематома печени. Пока неизвестно, что будет с этой гематомой. Девочка под постоянным наблюдением врачей.