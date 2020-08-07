На Буковине ухудшилась эпидситуация из-за трех массовых свадеб: 20% всех гостей заразились COVID-19
7 августа, 2020, 19:28
Эпидемическая ситуация в Кицманском районе на Буковине ухудшилась из-за трех массовых свадеб, 20% от всех гостей имеют подтвержденный COVID-19
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на главного санитарного врача области Наталью Гопко.
"Эпидемическая ситуация в Кицманском районе на Буковине ухудшилась из-за трех массовых свадеб. 20% всех гостей имеют подтвержденный COVID-19", - сказала Гопко.
По словам Гопко, 20% - это предварительный показатель, ведь еще не все прошли тестирование.
Кицманский район снова отнесли к "красной" карантинной зоне. По словам председателя райгосадминистрации Алексея Добровольского, из-за ограничений жители района переносят празднование в соседние города.
"Люди напланировали свадьбы и не могут остановиться. А больше всего инфицируются именно на пирах", - сказал он.
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