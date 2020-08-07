На Буковине медикам в двух больницах, которые работали с больными COVID-19, не выплатили надбавки
Об этом во время брифинга сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Укринформ.
"Каждый медицинский работник, врач или медсестра, должны получать 300% надбавки к зарплате, если они задействованы в лечение COVID-больных. С 1 апреля НСЗУ перечисляет больницам достаточно средств, чтобы заплатить и врачу, и медицинской сестре. Во время выездов в районы, к нам подошла группа медицинских сестер Путильского района с жалобой о том, что главный врач так не считает, и 300% надбавки выплатил только врачам. Он таким образом решил сэкономить", - сказал Осачук.
Такая же ситуация была и в Заставнивской райбольнице. Председатель ОГА отметил, что навести порядок со своими больницами должны владельцы, т.е. районные советы.
Он пообещал, что в ближайшее время областная администрация поможет исправить ситуацию.
К тому же, в некоторых больницах Буковины происходят приписки больных. По статистике, пациентов больше, а когда приезжает проверка - больных нет, кровати пустые.
"Такая культура дописок из прошлого нам не нужна. Ее цель - прямая финансовая прибыль и выгода. Она и ухудшает статистику и вся область может оказаться в "красной" или "оранжевой" зоне", - добавил председатель ОГА.
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