МИД будет добиваться статуса наблюдателя в Тюркском совете, - Джапарова

Об этом сообщает первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сказала в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает Укринформ.

"Украина стремится получить статус наблюдателя в Тюркском совете, который является объединяющей организацией тюркского мира и членами которой являются Турция, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан", - отметила Джапарова.

Заместитель министра напомнила об исторических связях между Украиной и Турцией, назвав первую "наследницей турецкой культуры".

"Мы страны-соседи. Украина - наследница турецкой культуры. Крымские татары - мостик между Украиной и Турцией", - отметила заместитель министра Джапаров.

Справка: Тюркский совет (Совет по сотрудничеству тюркских государств) создан в октябре 2009 года. Целью организации является укрепление мира и стабильности, развитие сотрудничества и потенциала для совместного развития стран-членов. Его деятельность базируется на четырех основных принципах: общих истории, языке, идентичности и культуре, но не ограничивается ими. Так же как и предполагает сотрудничество с соседними государствами в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. Начиная с 2011 года, Тюркский совет созывает ежегодные саммиты. Венгрия получила статус наблюдателя в тюркских совете в сентябре 2018 года.