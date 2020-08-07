Метро на Виноградарь: в конце августа метростроевцы планируют начать разработку тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая", - Кличко

7 августа, 2020, 14:52

Начало разработки тоннеля между станциями метро "Сырец" и "Мостицкая" планируется через две недели

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) по итогам брифинга мэра Киева Виталия Кличко.

Согласно сообщению, ориентировочно через две недели метростроевцы планируют начать работы по разработке тоннеля между станциями "Сырец" и "Мостицкая".

Мэр отметил, что посетил строительную площадку будущей станции метро "Мостицкая" и обсудил с представителями немецкого завода-производителя тоннелепроходческого щита работы по его настройке.

Так, по его словам, карантин повлияли на график работ, ведь немецкие специалисты не могли приехать в Украину раньше. Впрочем, подрядчик - "Киевметрострой" - обещает, что это не приведет к значительным задержкам строительства и они готовы ускорить выполнение работ.

Кличко также отметил, что тоннелепроходческий щит будет проходить за месяц 200 метров под землей и проложит один из тоннелей примерно за полгода.

Мэр добавил, что город держит на контроле этот проект и финансирует его в полном объеме, чтобы в конце следующего года открыть две новых станции метро.

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