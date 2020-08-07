Лига Европы: результаты всех матчей четверга
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Благодаря успешной игре в четвертьфинал также вышли немецкий "Байер", швейцарский "Базель" и английский "Вулверхэмптон".
В четвертьфинале "Шахтер" сыграет против "Базеля" , "Байер" померится силами с "Интером", "Вулверхэмптон" встретится с "Севильей", а "Манчестер Юнайтед" и "Копенгаген" решат, кто сильнее
Лига Европы
1/8 финала
6 августа, четверг
"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1: 0 (первый матч 3: 1)
Гол: Диаби, 51
"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) 2: 0
Голы: Регилон, 22 Эн Несири, 44
"Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия) 1: 0 (первый матч 3: 0)
Гол: Фрай, 88
"Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 1: 0 (первый матч 1: 1)
Гол: Хименес, 9 (пен.)
- 6 августа в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Байер" победил шотландский "Рейнджерс" со счетом 1: 0.
- 5 августа "Шахтер" обыграл немецкий "Вольфсбург" со счетом 3: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
- В параллельном матче датский "Копенгаген" победил турецкий "Истанбул Башакшехир" со счетом 3: 0.
- Также "Интер" победил испанский "Хетафе" со счетом 2: 0 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
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