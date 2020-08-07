Лига Европы: результаты всех матчей четверга

7 августа, 2020, 07:15

Испанская "Севилья" победила итальянскую "Рому" со счетом 2: 0 и вышла в четвертьфинал Лиги Европы УЕФА

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Благодаря успешной игре в четвертьфинал также вышли немецкий "Байер", швейцарский "Базель" и английский "Вулверхэмптон".

В четвертьфинале "Шахтер" сыграет против "Базеля" , "Байер" померится силами с "Интером", "Вулверхэмптон" встретится с "Севильей", а "Манчестер Юнайтед" и "Копенгаген" решат, кто сильнее

Лига Европы

1/8 финала

6 августа, четверг

"Байер" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия) 1: 0 (первый матч 3: 1)

Гол: Диаби, 51

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) 2: 0

Голы: Регилон, 22 Эн Несири, 44

"Базель" (Швейцария) - "Айнтрахт" (Германия) 1: 0 (первый матч 3: 0)

Гол: Фрай, 88

"Вулверхэмптон" (Англия) - "Олимпиакос" (Греция) 1: 0 (первый матч 1: 1)

Гол: Хименес, 9 (пен.)