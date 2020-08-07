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Espreso.tvОбществоХотел похвастаться оружием: на Киевщине мужчина устроил стрельбу

Хотел похвастаться оружием: на Киевщине мужчина устроил стрельбу

В Киевской области мужчина устроил стрельбу, в результате инцидента пострадавших нет, он просто хотел похвастаться оружием

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области.

"Наряд группы реагирования патрульной полиции Вышгородского отдела полиции оперативно установил личность стрелка и обнаружил его в соседнем селе. Им оказался 44-летний житель села Тарасовщина. Он признался полицейским, что таким образом хотел похвастаться оружием перед своим знакомым. Стрелял в небо, поэтому, по счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В машине и по месту жительства нашли револьвер под патрон "Флобер", газовый пистолет, патроны разного калибра и гильзы. Оружие отправлено на экспертизу, возбуждено уголовное дело.

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