Карантин: ЕС обновил список стран, с граждан которых снимают ограничения на въезд
7 августа, 2020, 22:23
Европейский Союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список вновь не попала
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
В настоящее время список выглядит так:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис
- Уругвай;
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.
"Рекомендации Совета не являются юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственным за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.
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