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Espreso.tvОбществоКарантин: ЕС обновил список стран, с граждан которых снимают ограничения на въезд

Карантин: ЕС обновил список стран, с граждан которых снимают ограничения на въезд

Европейский Союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список вновь не попала

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

В настоящее время список выглядит так:

  • Австралия;
  • Канада;
  • Грузия;
  • Япония;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Тунис
  • Уругвай;
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.

"Рекомендации Совета не являются юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственным за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.

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