Карантин: ЕС обновил список стран, с граждан которых снимают ограничения на въезд

7 августа, 2020, 22:23

Европейский Союз обновил список третьих стран, для которых рекомендуется снять ограничения на поездки. Украина в список вновь не попала

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

В настоящее время список выглядит так:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис

Уругвай;

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.

"Рекомендации Совета не являются юридически обязательным документом. Власти стран-членов ЕС остаются ответственным за выполнение содержания рекомендации", - отметили в Совете Европы.