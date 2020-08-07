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Espreso.tvОбществоКапитан казацкой чайки в селе под Львовом построил 14-метровую яхту и мечтает о кругосветном путешествии

Капитан казацкой чайки в селе под Львовом построил 14-метровую яхту и мечтает о кругосветном путешествии


фото: Мирона Гуменецького
Мирон Гуменецкий в 20 лет впервые вышел в море на казацкой чайке, а впоследствии стал ее капитаном

Неоднократно занимался ремонтом чайки и строительством других лодок. А сейчас завершает работу над созданием собственными руками 18-метровой спортивной яхты "Звездный ветер" и мечтает о кругосветном путешествии на ней. О завершающих работах с яхтой и планах кругосветки он рассказал корреспонденту "Еспресо.Запад".

"Сейчас мы везем яхту в Киев, где надо доделывать то, что нельзя осуществить у нас в деревне. Она и так вышла немаленькая: 45 футов, то есть почти 18 метров длины, 4 метра ширины и 3,5 метра высоты. Но так она еще годится для транспортировки. Далее будем крепить к ней 18-метровую мачту и киль, длиной 2,6 метра. Итого получится почти 25 метров весом 5,5 тонн ", - сообщил Мирон Гуменецкий.

Спустить яхту на воду он планирует уже весной следующего года, а вот когда можно будет осуществить мечту и выйти в кругосветное путешествие - пока не известно.

"На воду спустим нашу яхту скорей весной следующего года. Сначала на Днепр, а потом уже, как сложатся обстоятельства. Конечно, есть мечта совершить кругосветное путешествие. Я капитан казацкой чайки, мы много ходили ней по морям в Европе, выходили в Атлантику - это же опыт есть, и очень хотелось бы попробовать что-то новое. Но для этого надо чтобы по меньшей мере изменилась ситуация с коронавируса в мире. Да и нельзя сразу взять и пойти в такую длинную путешествие. Лодка новый, и его нужно как минимум год испытать в разных условиях в морях, попробовать выйти в океан. Также последнее дело - это спонсоры и партнеры этого путешествия. Но пока мы делаем ремонт казацкой чайки в Измаиле и в ближайшее время планируем идти в Николаев на день города ", - отметил новоиспеченный яхтсмен.

Мирон Гуменецкий - один из самых известных моряков Львовщины, пластун-сеньор куреня "Черноморце". В 20 лет он впервые вышел в море на казацкой чайке, а впоследствии стал ее капитаном. Затем занимался ремонтом и изготовлением судов и обошел полмира.

Эту яхту, которую назвали "Звездный ветер", он вместе с товарищем строил 8 лет в селе Новоселки на Львовщине. Все работы выполняли местные мастера из специальных материалов. Расходов много, но их не жалко на то, чтобы реализовать свою мечту.

 

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