Фильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе номинировали на премию Эмми
7 августа, 2020, 10:46
Документальный фильм "Удаленный лай собак" о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми"
Об этом сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров в Facebook.
Лента производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине попала в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях".
Победителей объявят 20 и 21 сентября в США.
- Фильм "Удаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта стал победителем премии Peabody Awards. Лента рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который живет возле линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-