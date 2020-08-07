 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоФильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе номинировали на премию Эмми

Фильм "Удаленный лай собак" о жизни ребенка в условиях войны на Донбассе номинировали на премию Эмми

Документальный фильм "Удаленный лай собак" о мальчике, который живет на Донбассе во время войны, номинировали на американскую телепремию "Эмми"

Об этом сообщил ассистент режиссера ленты Азад Сафаров в Facebook.

Лента производства Дании, Швеции и Финляндии об Украине попала в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях".

Победителей объявят 20 и 21 сентября в США.

  • Фильм "Удаленный лай собак" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта стал победителем премии Peabody Awards. Лента рассказывает о 10-летнем мальчике Олеге Афанасьеве, который живет возле линии фронта на Донбассе. Картину снимали в селе Гнутово Донецкой области с 2015 до 2017 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 августа, 2020 пятница

больше новостей

7 августа, 2020 пятница

6 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать