Франция, Германия и Польша призвали провести честные президентские выборы в Беларуси
7 августа, 2020, 14:18
Германия, Франция и Польша призвали провести честные выборы в Беларуси, в том числе путем обеспечения контроля за голосованием независимыми наблюдателями
Об этом говорится в заявлении МИД стран, которое опубликовано на сайте французского министерства, передает РБК-Украина.
Страны также призывают власти Беларуси освободить политических заключенных.
"Накануне президентских выборов мы решительно защищаем право белорусского народа на осуществление своих основных свобод, в том числе избирательных прав, и поддерживаем независимость и суверенитет Республики Беларусь", - говорится в заявлении.
- Досрочное голосование началось в Белоруссии 4 августа и продлится до 8 августа. Избирательные участки открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официальной датой проведения выборов назначено 9 августа.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-