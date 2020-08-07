Этим арестом Лукашенко показал Путина слабым лидером, - Климкин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси

7 августа, 2020, 16:15

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержанием участников российской ЧВК "Вагнера" в Беларуси, Александр Лукашенко показал президента РФ Владимира Путина слабым лидером и он этого не простит

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .

"Это очень банальный торг, как на рынке. Во-вторых, то, что Лукашенко (Алекскандр Лукашенко - президент Беларуси, - ред.) сделал, Путин (Владимир Путин - президент России,- ред.) ему уже никогда не простит. Посмотрите, что происходит в российских СМИ. Этим арестом Лукашенко показал Путина слабым лидером, а этого Путин никогда не прощает. Эти выборы конечно пройдут, но эти выборы, как говорится, не конец начала, а даже самое начало. Поскольку основные события будут развиваться потом", - отметил Климкин.

Он также прокомментировал требования Беларуси по доказыванию причастности участников российской ЧВК "Вагнера" к преступлениям на оккупированных территориях Донбасса.

Климкин отметил, что Украина понимает как выглядит и международное, и внутреннее право.

"Тот, кто воевал там,на оккупированном Донбассе - он уже совершил таким образом преступление. Поэтому, если посмотреть международные правовые документы, здесь по моему все однозначно. Но Лукашенко играет, и он думает, что этой игрой и столкновением нас с Россией ему из этого удастся выскочить. А на самом деле - нет. То, что мы пытаемся получить тех, кто воевал на оккупированном Донбассе - это, конечно, очень важно. Я считаю, что это вопрос принципа. Этот вопрос для нас критичный", - отметил экс-министр.

По его словам, сейчас будут происходить театральные жесты со стороны Лукашенко и Беларуси в отношении Украине.

"Но очень важно построить четкую правовую позицию и показать один, два, три - так выглядит правовая позиция. И ограничить ему потом маневр для игры", - подчеркнул Климкин.

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