Этим арестом Лукашенко показал Путина слабым лидером, - Климкин о задержании "вагнеровцев" в Беларуси
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV .
"Это очень банальный торг, как на рынке. Во-вторых, то, что Лукашенко (Алекскандр Лукашенко - президент Беларуси, - ред.) сделал, Путин (Владимир Путин - президент России,- ред.) ему уже никогда не простит. Посмотрите, что происходит в российских СМИ. Этим арестом Лукашенко показал Путина слабым лидером, а этого Путин никогда не прощает. Эти выборы конечно пройдут, но эти выборы, как говорится, не конец начала, а даже самое начало. Поскольку основные события будут развиваться потом", - отметил Климкин.
Он также прокомментировал требования Беларуси по доказыванию причастности участников российской ЧВК "Вагнера" к преступлениям на оккупированных территориях Донбасса.
Климкин отметил, что Украина понимает как выглядит и международное, и внутреннее право.
"Тот, кто воевал там,на оккупированном Донбассе - он уже совершил таким образом преступление. Поэтому, если посмотреть международные правовые документы, здесь по моему все однозначно. Но Лукашенко играет, и он думает, что этой игрой и столкновением нас с Россией ему из этого удастся выскочить. А на самом деле - нет. То, что мы пытаемся получить тех, кто воевал на оккупированном Донбассе - это, конечно, очень важно. Я считаю, что это вопрос принципа. Этот вопрос для нас критичный", - отметил экс-министр.
По его словам, сейчас будут происходить театральные жесты со стороны Лукашенко и Беларуси в отношении Украине.
"Но очень важно построить четкую правовую позицию и показать один, два, три - так выглядит правовая позиция. И ограничить ему потом маневр для игры", - подчеркнул Климкин.
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК "Вагнера".
- Против задержанных "вагнеровцев" возбудили дело за подготовку терактов.
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".
- Впоследствии, в Офисе генерального прокурора заявили, что не получали от белорусских коллег приглашения на расследование из-за задержания под Минском боевиков частной военной компании "Вагнера".
- Генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил, что после получения от Украины запросов об экстрадиции будут принимать решение о выдаче задержанных российских наемников частной военной компании "Вагнер".
- Впоследствии, Лукашенко заявил, что Беларусь выдаст Украине задержанных участников российской ЧВК Вагнера, если будет доказана их причастность к преступлениям на оккупированных территориях Донбасса.
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