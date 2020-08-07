Дожди с грозами на Западе и Севере и до + 33 ° C: синоптик Наталья Диденко о погоде на выходных

7 августа, 2020, 13:32

В субботу, 8 августа, дожди вероятны только вокруг Карпат. В воскресенье, 9 августа, дожди с грозами ожидаются на севере, западе и в Киеве

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Солнце, белые облака, прекрасные ночные +15 ... + 22 ° C и настоящие летние дневные + 26 ... + 33 ° C", - отметила синоптик.

В субботу, 8 ссерпня, дожди вероятные вокруг Карпат.

В воскресенье, 9 августа, ожидаются дожди, местами с грозами, на Севере и Западе.

На Юге, Востоке и в Центре - сухая погода.

"На следующей неделе дождей станет больше, жары меньше", - отметила госпожа Диденко.

В Киеве 8-9 августа ожидается небольшое понижение температуры воздуха до + 26 ... + 28 ° C.

Суббота будет сухая и ясная. В воскресенье же вероятный дождь с грозой.

По словам Натальи Диденко, ощутимее снижение температуры воздуха в Киеве предполагается 12-13 августа.

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