Дело Укравтодора: суд поместил под арест задержанного ранее польского предпринимателя
Об этом сообщает Европейская правда.
Согласно сообщению, суд Варшавы решил поместить под 3-месячный арест еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака.
В издании отметили, что мужчину, представляющего польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектами, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмыванию денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.
"В тот же день Александру Д. предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тыс. злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет тюрьмы", - отметили в "ЕП ".
По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве Александры Скшиняж, согласно доказательным материалом, подозреваемые договорились что Славомир Новак будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д.
"Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - цитирует издание слова Скшиняж.
За это, по словам прокуратуры, Александр Д. имел пообещать Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.
По словам следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошел пересчет обещанного неправомерного вознаграждения.
- Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
- Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.
- Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
- 20 июля детективы НАБУ провели обыски в львовском офисе турецкой компании и объявили о подозрении главном координатору Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.
- 22 июля суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.
- Польского предпринимателя Александер Д., которого подозревают в обещании предоставления незаконной материальной выгоды бывшему руководителю Укравтодора Славомир Новаку, польские правоохранители задержали 4 августа.
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