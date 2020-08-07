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Espreso.tvЭкономикаДело Укравтодора: суд поместил под арест задержанного ранее польского предпринимателя

Дело Укравтодора: суд поместил под арест задержанного ранее польского предпринимателя

Суд поместил под трехмесячный арест польского предпринимателя Александра Д., задержанного ранее по делу Укравтодора

Об этом сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, суд Варшавы решил поместить под 3-месячный арест еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака.

В издании отметили, что мужчину, представляющего польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектами, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмыванию денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.

"В тот же день Александру Д. предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тыс. злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет тюрьмы", - отметили в "ЕП ".

По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве Александры Скшиняж, согласно доказательным материалом, подозреваемые договорились что Славомир Новак будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д.

"Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - цитирует издание слова Скшиняж.

За это, по словам прокуратуры, Александр Д. имел пообещать Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

По словам следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошел пересчет обещанного неправомерного вознаграждения.

  • Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.
  • Бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака задержали в рамках совместного расследования Центрального антикоррупционного бюро Польши и Национального антикоррупционного бюро Украины.
  • Первый заместитель руководителя САП Максим Грищук заявил, что бывший и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак принимал меры для получения неправомерной выгоды из-за строительства дорог в Украине, а также предлагал создать с международной компанией совместное предприятие в Польше.
  • 20 июля детективы НАБУ провели обыски в львовском офисе турецкой компании и объявили о подозрении главном координатору Onur Group Ukraine Эмре Караахметоглу.
  • 22 июля суд в Варшаве отправил под стражу на три месяца бывшего главу Укравтодора Славомира Новака и двух его сообщников.
  • Польского предпринимателя Александер Д., которого подозревают в обещании предоставления незаконной материальной выгоды бывшему руководителю Укравтодора Славомир Новаку, польские правоохранители задержали 4 августа.

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