Дело Укравтодора: суд поместил под арест задержанного ранее польского предпринимателя

7 августа, 2020, 14:14

Суд поместил под трехмесячный арест польского предпринимателя Александра Д., задержанного ранее по делу Укравтодора

Об этом сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, суд Варшавы решил поместить под 3-месячный арест еще одного задержанного по делу бывшего министра транспорта Польши и экс-руководителя Укравтодора Славомира Новака.

В издании отметили, что мужчину, представляющего польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектами, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмыванию денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.

"В тот же день Александру Д. предъявлено обвинение в том, что он предложил 700 тыс. злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины. За это ему грозит 12 лет тюрьмы", - отметили в "ЕП ".

По словам пресс-секретаря Окружной прокуратуры в Варшаве Александры Скшиняж, согласно доказательным материалом, подозреваемые договорились что Славомир Новак будет незаконно влиять на выбор Укравтодором предложения, составленного компанией Александра Д.

"Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине", - цитирует издание слова Скшиняж.

За это, по словам прокуратуры, Александр Д. имел пообещать Новаку взятку в размере 10 процентов от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Новака.

По словам следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошел пересчет обещанного неправомерного вознаграждения.

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